САП обжалует отказ суда избирать меру пресечения Микитасю

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

В ближайшее время апелляционная жалоба будет направлена в апелляционную инстанцию

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, который отказался брать под стражу бывшего народного депутата Максима Микитася. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

На заседании 20 апреля следственный судья ВАКС отказала прокурору САП в удовлетворении ходатайства. Не соглашаясь с таким решением суда, прокурор обжалует его в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

В ближайшее время апелляционная жалоба будет направлена в апелляционную инстанцию.

Напомним, ВАКС отказался арестовывать бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася в деле о злоупотреблениях недвижимостью Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что ВАКС взыскал с экс-нардепа Микитася 80 млн гривен за нарушение условий выхода под залог. Также к Микитася была применена мера пресечения в виде залога в 100 млн гривен с возложением определенных обязанностей'язків.

Как известно, Микитася подозревают в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим. Подозревают, что подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за НГУ, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центральной части Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.