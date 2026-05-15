Санкции не работают. Российские ракеты содержат сотни западных компонентов, - FT

Российские крылатые ракеты, примененные во время удара по Киеву, содержали более 100 компонентов западного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

На обнародованных фото обломков ракеты, которая попала в жилой дом в Киеве и повлекла гибель по меньшей мере 24 человек, идентифицированы фрагменты крылатой ракеты Х-101 - одной из самых современных российских систем такого типа.

Отмечается что, снимки были проанализированы украинскими чиновниками, независимым экспертом, а также журналистами Financial Times.

Как сообщает издание, в конструкции ракеты обнаружено более сотни деталей, произведенных в западных странах.

По словам Владислава Власюка, руководителя украинского санкционного направления, все ракеты Х-101, которые применялись во время ударов по Киеву, в частности с той, что попала в жилой дом 14 мая - исследованы и могли быть изготовлены уже во втором квартале 2026 года.

Ракета Х-101, которая была исследована после атаки 20 января, и идентична с этой что попала в дом, содержала электронные компоненты ряда иностранных производителей. Среди них - микросхемы американских компаний Texas Instruments, AMD и Kyocera AVX, а также элементы немецкой HARTING Technology Group и нидерландской Nexperia.

Отдельные детали имели маркировку, указывающую на их изготовление в 2024-2025 годах, то есть уже после введения санкционных ограничений. Во фрагментах, которые были найдены в январе, также идентифицировали детали китайского и тайваньского происхождения.