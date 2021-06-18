Україна анулювала ліцензії з видобутку титану і розробки вуглеводню і рудних

Україна анулювала ліцензії з видобутку титану. Також рішенням Ради національної безпеки і оборони були скасовані Ліцензії з розробки вуглеводню і рудних.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу .

"Рішенням РНБО було анульовано чотири Ліцензії з видобутку титану, три з розробки вуглеводню і ще три Ліцензії з розробки рудних", - заявив він.

Данилов також додав, що державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти і газу.

"Мова про компанію "Геоальянс" в Харківській і Дніпропетровській областях. Хоча засновник знаходить на островах, держава вітає такі дії", - додав він.