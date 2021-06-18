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РНБО перевірить санкції щодо трьох фігурантів списку "кримінальних авторитетів"

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П'ятниця 18 червня 2021 18:59
РНБО перевірить санкції щодо трьох фігурантів списку "кримінальних авторитетів" Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада нацбезпеки і оборони додатково перевірить трьох осіб, які потрапили в санкційні списки злодіїв в законі і кримінальних авторитетів. Всього санкції були введені відносно 12 осіб в статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

"Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень щодо деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили в ці санкції не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення РНБО щодо трьох осіб-зробити додаткову перевірку із залученням Служби безпеки, контррозвідки і всіх відповідних органів", - заявив він.

Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у Законі".

Крім того, особи, які потрапили під санкції РНБО, почали подавати до суду на президента Володимира Зеленського. Вже відомо щонайменше про 12 позовів від імені "кримінальних авторитетів".

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РНБО Олексій Данілов Санкції
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