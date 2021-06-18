РНБО перевірить санкції щодо трьох фігурантів списку "кримінальних авторитетів"
Рада нацбезпеки і оборони додатково перевірить трьох осіб, які потрапили в санкційні списки злодіїв в законі і кримінальних авторитетів. Всього санкції були введені відносно 12 осіб в статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань.
"Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень щодо деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили в ці санкції не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення РНБО щодо трьох осіб-зробити додаткову перевірку із залученням Служби безпеки, контррозвідки і всіх відповідних органів", - заявив він.
Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у Законі".
Крім того, особи, які потрапили під санкції РНБО, почали подавати до суду на президента Володимира Зеленського. Вже відомо щонайменше про 12 позовів від імені "кримінальних авторитетів".