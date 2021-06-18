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РНБО продовжила запроваджені три роки тому персональні санкції

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 18:26
РНБО продовжила запроваджені три роки тому персональні санкції Фото: РНБО продовжила запроваджені три роки тому персональні санкції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Рада нацбезпеки та оборони продовжила на три роки запроваджені три роки тому персональні економічні санкції. Мова йде про рішення РНБО від 21 червня 2018 року.

Про це на прес-конференції заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"21 червня 2018 року РНБО були ухвалені персональні санкції щодо деяких фізичних і юридичних осіб, введених в дію указом номер 176 від 2018 року. Указ передбачав введення санкцій на три роки. 21 червня спливає термін дії цих санкцій. Це виключно юридичні і фізичні особи", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що санкції продовжено щодо всіх суб'єктів, які є в наявності в реєстрах і "є ще живими".

"Тому що частина людей, які перебували під санкціями, померли", - додав Данілов.

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