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РНБО затвердила стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 18:25
РНБО затвердила стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки оборони (РНБО) затвердила на засіданні 18 червня стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Серед основних напрямків - приведення системи стандартизації та управління до норм НАТО.

Про це в ході брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Першим питанням було розглянуто Доповідь віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського та затверджено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", - сказав він.

Стратегія розроблена в рамках виконання указу президента України Володимира Зеленського від 14 вересня 2020 року. У документі закладаються такі важливі напрямки, як вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління продукції відповідно до стандартів НАТО.

"Стратегія передбачає створення агентства оборонних технологій і впровадження інноваційних проєктів, а також розвиток технологій відповідно до кращих практик, які сьогодні існують в світі", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, в квітні Зеленський ввів в дію рішення РНБО "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу".

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що ситуація з оборонно-промисловим комплексом в Україні невтішна. Багато оборонно-промислові підприємства мають мільйонні заборгованості.

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