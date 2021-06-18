РНБО затвердила стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України

Рада національної безпеки оборони (РНБО) затвердила на засіданні 18 червня стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Серед основних напрямків - приведення системи стандартизації та управління до норм НАТО.

Про це в ході брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов .

"Першим питанням було розглянуто Доповідь віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського та затверджено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", - сказав він.

Стратегія розроблена в рамках виконання указу президента України Володимира Зеленського від 14 вересня 2020 року. У документі закладаються такі важливі напрямки, як вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління продукції відповідно до стандартів НАТО.

"Стратегія передбачає створення агентства оборонних технологій і впровадження інноваційних проєктів, а також розвиток технологій відповідно до кращих практик, які сьогодні існують в світі", - сказав секретар РНБО.