ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

РНБО продовжила санкції проти двох російських банків

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 17:07
РНБО продовжила санкції проти двох російських банків Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) продовжила на три роки санкції проти двох російських банків. Строк санкцій закінчувався у березні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання.

"На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. 19 березня у них закінчуються термін. Двом цим російським банкам продовжено термін ще на три роки", - сказав він.

Нагадаємо, за даними НБУ, два дочірніх банків російських державних банків - "Промінвестбанк" і "Сбербанк" - не роблять істотного впливу на фінансовий ринок в Україні.

Російський Сбербанк намагається продати свій дочірній банк в Україні. Однак Національний банк України не дає згоди на продаж, оскільки процедура відбувається з порушенням законодавства.

Нагадаємо, в грудні 2018 рок НБУ прийняв рішення накласти штраф на АТ "Сбербанк" в розмірі 94,7 млн грн за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика РНБО банки Санкції
NEWS
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради