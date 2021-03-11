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СБУ вивчить обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 17:08
СБУ вивчить обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Струк

Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України вивчити обставини ратифікації Харківських угод. Це сталося 27 квітня 2010 року.

Про це в ході брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У 2008 році Кабмін мав запропонувати законопроект, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак цей законопроект не був розроблений, і це була перша цеглина, яка почала руйнувати систему нашої безпеки", - зазначив секретар відомства.

За його словами, це привело до того, що в 2010 році з'явилися Харківські угоди, які через чотири дні після підписання ратифікували депутати Верховної ради.

"Доручення СБУ з'ясувати обставини, у який спосіб ці 236 депутатів голосували за питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має порушити (справи, - ред.) по держзраді щодо цих осіб", - сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що "голосувало багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися у політиці". Серед інших Данілов назвав прізвище тодішнього спікера парламенту Володимира Литвина.

Відзначимо, так звані Харківські угоди - це домовленість між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Підписані 21 квітня 2010 року президентами Росії і України в Харкові.

Угоди були ратифіковані парламентами обох країн 27 квітня 2010 року.

Нагадаємо, в кінці січня Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру через підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна не змогла запобігти анексії Криму через харківські угоди.

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