СБУ вивчить обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році
Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України вивчити обставини ратифікації Харківських угод. Це сталося 27 квітня 2010 року.
"У 2008 році Кабмін мав запропонувати законопроект, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак цей законопроект не був розроблений, і це була перша цеглина, яка почала руйнувати систему нашої безпеки", - зазначив секретар відомства.
За його словами, це привело до того, що в 2010 році з'явилися Харківські угоди, які через чотири дні після підписання ратифікували депутати Верховної ради.
"Доручення СБУ з'ясувати обставини, у який спосіб ці 236 депутатів голосували за питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має порушити (справи, - ред.) по держзраді щодо цих осіб", - сказав секретар РНБО.
Він зазначив, що "голосувало багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися у політиці". Серед інших Данілов назвав прізвище тодішнього спікера парламенту Володимира Литвина.
Відзначимо, так звані Харківські угоди - це домовленість між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Підписані 21 квітня 2010 року президентами Росії і України в Харкові.
Угоди були ратифіковані парламентами обох країн 27 квітня 2010 року.
Нагадаємо, в кінці січня Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру через підписання так званих Харківських угод у 2010 році.
Як писало РБК-Україна, в кінці лютого 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна не змогла запобігти анексії Криму через харківські угоди.