РНБО затвердила створення Центру протидії дезінформації: відома дата початку роботи

Центр протидії дезінформації в Україні почне працювати з 16 березня, з наступного вівторка. Старт його роботи затвердила Рада нацбезпеки і оборони (РНБО).

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він зазначив, що до роботи Центру буде залучено співробітники Служби розвідки.

"Рішенням РНБО цей центр був створений. Він почне працювати з наступного вівторка. Центр буде знаходитися в апараті РНБО. Зараз буде максимальна активізація, будемо в щоденному режимі працювати. До нього будуть залучені представники розвідки. Ми зможемо дати відсіч дезінформації з боку РФ", - сказав Данилов.

Він також розповів, що центр буде діяти окремо і матиме свого керівника, якого призначить президент Володимир Зеленський.

"Центр буде окремим як Національний координаційний центр з кібербезпеки. Там буде окремий керівник, який призначається президентом України. Буде окреме положення і окремий указ про призначення керівника", - сказав секретар РНБО.