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"Донецькоболгаз" повернуть до держсфери управління, якщо будуть порушення - Данілов

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 17:17
"Донецькоболгаз" повернуть до держсфери управління, якщо будуть порушення - Данілов Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що правоохоронці перевірять власників "Донецькоболгазу". За його словами, підприємство повернуть у державну сферу управління, якщо будуть виявлені порушення.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Питання "Донецькоблгазу". Там власники з невідомих причин вирішили відключити населення від газу. Ми з'ясували, що власниками "Донецькоблазу" є 2 компанії, зареєстровані в Гонконзі. У разі виявлення порушень, "Донецькоблгаз" буде повернений в державну сферу управління", - сказав Данілов.

Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області. Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.

Після цього поліція відкрила справу проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу. Справу було відкрито за статтею "самоправство" (ст. 356 КК України).

Також РБК-Ураїна писало, що жителям Донецької області в терміновому порядку відновили постачання тепла 7 березня після відключення 59 котелень.

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