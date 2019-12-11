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Санкції ЄС проти Росії завтра будуть продовжені

Новини » Політика     11.12.2019 - 13:36
Санкції ЄС проти Росії завтра будуть продовжені
Ілюстративне фото (csamir.com)

Санкції ЄС проти Росії будуть продовжені 12 грудня

Економічні санкції ЄС проти Росії завтра будуть продовжені на 6 місяців. Про це написав у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

Росії продовжать санкції за окупацію Криму.

"За прогнозами офіційного представника Єврокомісії, санкції щодо Росії, як очікується, будуть продовжені на 6 місяців завтра в ЄС", - написав Йозвяк.

Санкції ЄС проти Росії завтра будуть продовжені

Нагадаємо, в анексованому Криму працює і обходить міжнародні санкції компанія, пов'язана з німецьким авіаперевізником Lufthansa. Санкції ЄС прямо забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектори на території анексованого Криму. Офіційно встановити, чи вважається діяльність компанії, пов'язаної з Lufthansa, порушенням санкцій, може Європейський суд.

Зазначимо, нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання мінських домовленостей.

Фон дер Ляйєн також запевнила, що Європейський союз буде продовжувати безумовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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