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Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо Криму

Новини » Політика     09.12.2019 - 19:49
Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо Криму
Ілюстративне фото (nog.ch)

В ООН закликали Росію вивести війська та припинити окупацію Криму

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, схвалила резолюцію щодо Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострову та припинити окупацію території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Постійного представництва України в ООН.

Так, резолюцію щодо Криму підтримали 63 представники держав-учасниць Генасамблеї ООН. Проти документу виступили 19 країн.

"Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Російську Федерацію вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України. За - 63, проти - 19", - йдеться в заяві.

Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо Криму

Положення резолюції

Нагадаємо, що 14 листопада третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документу.

Як відомо, 6 листопада українська делегація в ООН представила проект оновленої резолюції щодо мілітаризації окупованого Криму. Головною метою оновленої резолюції є примушення Російської Федерації вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію.

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