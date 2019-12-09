Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо Криму

Ілюстративне фото (nog.ch)

В ООН закликали Росію вивести війська та припинити окупацію Криму

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, схвалила резолюцію щодо Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострову та припинити окупацію території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Постійного представництва України в ООН.

Так, резолюцію щодо Криму підтримали 63 представники держав-учасниць Генасамблеї ООН. Проти документу виступили 19 країн.

"Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Російську Федерацію вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України. За - 63, проти - 19", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 14 листопада третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документу.

Як відомо, 6 листопада українська делегація в ООН представила проект оновленої резолюції щодо мілітаризації окупованого Криму. Головною метою оновленої резолюції є примушення Російської Федерації вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію.