У Криму в обхід санкцій працює компанія, пов'язана з Lufthansa

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49% акцій належать німецькому авіаперевізнику Lufthansa

У анексованому Криму працює і обходить міжнародні санкції компанія, пов'язана з німецьким авіаперевізником Lufthansa. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Настоящего Времени".

Зазначається, що після анексії півострова в 2014 році кейтерінгова компанія "Аэромар" відкрила в Севастополі філію. Окремої юридичної особи філія не має, запис про неї з'явилася в реєстрі ЕГРЮЛ 26 червня 2014 року на сторінці АТ "Аэромар". 3 липня у компанії повідомили, що філія обслужила перший рейс спеціального льотного загону авіакомпанії "Росія".

Контрольним пакетом акцій "Аэромара" - 51% - володіє "Аерофлот". Решта 49% через дочірні британські та німецькі фірми належать німецького авіаперевізника Deutsche Lufthansa AG.

Санкції ЄС прямо забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектори на території анексованого Криму. Офіційно встановити, чи вважається діяльність компанії, пов'язаної з Lufthansa, порушенням санкцій, може Європейський суд. Скарга повинна надійти від органів, відповідальних за санкційний контроль в конкретній країні ЄС, тобто в Німеччині.

У Міністерстві фінансів Німеччини ситуацію не прокоментували. Відповідати на запитання журналістів відмовилися в головному офісі німецької Lufthansa Group.

Раніше повідомлялося, що італійська компанія Bertolaso поставила обладнання для нового заводу агрофірми "Золота Балка" в окупованому Росією Криму, незважаючи на санкції.

Крім того, прокуратура Гамбурга з травня 2018 року проводить следствие відносно трьох громадян Німеччини, які працюють в офісі Siemens в Санкт-Петербурзі. Сім газових турбін Siemens були поставлені в Росію в 2015-2016 році. Однак пізніше їх встановили в Криму, на який поширюються санкції Європейського союзу.