Санду отказалась от номинации на Нобелевскую премию мира: при чем здесь Украина

Президентка Молдовы Майя Санду заявила, что против своей номинации на Нобелевскую премию мира, поскольку есть более достойные кандидаты - украинские пленные.

"Я, конечно, ценю это и благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей. Сегодня я смотрела на [пленных] украинцев, которые вернулись домой из России, и это люди, которые действительно заслуживают премии мира", - сказала она.

Санду подчеркнула, что именно украинцы реально жертвуют собой ради мира и безопасности в Украине и странах ЕС, поэтому, считает она, они больше всего достойны награды.

"Но прежде всего они заслуживают мира, и мы надеемся, что он наступит как можно быстрее", - подчеркнула она.

Что предшествовало

В понедельник, 2 февраля, депутат парламента Норвегии и лидер Партии зеленых Арильд Хермстад выступил с предложением о номинации Санду на Нобеля. Он объяснил свое решение тем, что президент Молдовы играла "активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира в стране".

По словам Хермстада, Санду находится "на передовой в защите демократии в Европе" и противодействует постоянным попыткам РФ "дестабилизировать бывшие советские государства".