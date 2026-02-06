Санду відмовилась від номінації на Нобелівську премію миру: до чого тут Україна

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що проти своєї номінації на Нобелівську премію миру, оскільки є гідніші кандидати - українські полонені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV8 .

"Я, звісно, ціную це і вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на [полонених] українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які справді заслуговують на премію миру", - сказала вона.

Санду підкреслила, що саме українці реально жертвують собою заради миру та безпеки в Україні та країнах ЄС, тому, вважає вона, вони найбільше гідні нагороди.

"Але насамперед вони заслуговують на мир, і ми сподіваємося, що він настане якнайшвидше", - наголосила вона.

Що передувало

В понеділок, 2 лютого, депутат парламенту Норвегії та лідер Партії зелених Арільд Хермстад виступив з пропозицією щодо номінації Санду на Нобеля. Він пояснив своє рішення тим, що президентка Молдови грала "активну роль у захисті демократії, верховенства закону і миру в країні".

За словами Хермстада, Санду перебуває "на передовій у захисті демократії у Європі" та протидіє постійним спробам РФ "дестабілізувати колишні радянські держави".