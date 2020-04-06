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Байден: демократи можуть висунути кандидата у президенти США онлайн

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 16:00
Байден: демократи можуть висунути кандидата у президенти США онлайн
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден прокоментував можливе рішення щодо відтермінування виборів

Через поширення коронавірусу колишній віцепрезидент США Джо Байден припустив, що кандидата у президенти від Демократичної партії можуть обрати за онлайн опитуванням. Про це повідомляє AP.

Байден прокоментував таке рішення у прямому ефірі телеканалу ABC.

"Можливо, доведеться провести віртуальний з'їзд. Можливо, ми не зможемо зібрати в одному місці 10, 20, 30 тисяч людей", - заявив він.

Як повідомляється раніше, липневий з'їзд у місті Мілвокі, на якому мав бути офіційно висунутий кандидат від демократів на президентських виборах, перенесений на 17 серпня.

З проведенням з'їзду демократів має бути оголошено і офіційний початок виборчої кампанії, а президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо, колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида та Іллінойс.

Також за останню добу в США підтвердили понад 30 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Всього там зафіксовано 337 620 випадків зараження на коронавірус, з яких 9643 особи померли, а Нью-Йорк наразі став епіцентром захворюваності в країні.

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