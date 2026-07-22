Samsung полностью обновила складные смартфоны: что изменилось в Galaxy Fold 8 и Flip 8

Samsung представила новую серию сскладных смартфонов. В нее вошли базовый Galaxy Fold 8, премиальный Galaxy Fold 8 Ultra и компактный Galaxy Flip 8. Устройства получили обновленный дизайн, улучшенные камеры и глубокую интеграцию Galaxy AI.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Samsung Newsroom .

Технические особенности

Разработчики просмотрели габариты и конструкцию шарниров, применив новую технологию Flex Titanium - сочетание титанового сплава и специальной пластины для уменьшения заметности изгиба и повышения прочности экрана.

Ключевые параметры и отличия флагманов:

Galaxy Fold 8 Ultra получил 8-дюймовый основной экран и 6,5-дюймовый внешний дисплей.

Модель оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, основной камерой на 200 МП, батареей емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Толщина устройства в разложенном состоянии составляет всего 4,1 мм, вес - 215 г.

Galaxy Fold 8: базовый складной смартфон весит 201 г, имеет 7,6-дюймовый внутренний и 5,5-дюймовый внешний экран.

Устройство работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, имеет двойную 50 МП-камеру и аккумулятор на 4800 мАч.

Galaxy Flip 8: тончайший представитель серии (6,1 мм в разложенном состоянии, вес 180 г) с основным 6,9-дюймовым дисплеем и 4,1-дюймовым внешним экраном FlexWindow.

Модель работает на базе процессора Exynos 2600 и обладает аккумулятором емкостью 4 300 мА·ч.

Все смартфоны серии получили защиту от воды по стандарту IP48, экраны с пиковой яркостью до 3000 нит и поддержку беспроводной зарядки.

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Возможности Galaxy AI и безопасность

Программная часть серии сосредоточена на оптимизации Galaxy AI для складных форм-факторов.

Функции Now Brief и Now Nudge предоставляют персонализированную аналитику в течение дня и предлагают контекстные действия во время переписки.

Глубокая интеграция с Gemini позволяет автоматизировать рабочие процессы более чем в 40 приложениях.

Защита данных обеспечивают архитектура Samsung Knox, Knox Vault и изолированный модуль Personal Data Engine.

Цены в Украине

Предзаказ на новую серию в Украине уже открыт. Официальные цены на устройства распределились следующим образом:

Galaxy Fold 8 Ultra : 90 999 грн (12/256 ГБ), 99 999 грн (12/512 ГБ) и 117 999 грн (16 ГБ/1 ТБ).

: 90 999 грн (12/256 ГБ), 99 999 грн (12/512 ГБ) и 117 999 грн (16 ГБ/1 ТБ). Galaxy Fold 8 : 81 999 грн (12/256 ГБ), 90 999 грн (12/512 ГБ) и 108 999 грн (16 ГБ/1 ТБ).

: 81 999 грн (12/256 ГБ), 90 999 грн (12/512 ГБ) и 108 999 грн (16 ГБ/1 ТБ). Galaxy Flip 8: 55 999 грн (12/256 ГБ) и 64 999 грн (12/512 ГБ).

Покупатели новых устройств также получают 6 месяцев бесплатного доступа к подписке Google AI Pro с 5 ТВ облачного хранилищ .

В свою очередь обновленный сервис Smart Switch и совместимость Quick Share с AirDrop упростят перенос данных и файлов с устройств на iOS.