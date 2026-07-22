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Samsung повністю оновила складані смартфони: що змінилося у Galaxy Fold 8 і Flip 8

18:39 22.07.2026 Ср
3 хв
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aimg Ольга Завада
Samsung повністю оновила складані смартфони: що змінилося у Galaxy Fold 8 і Flip 8 В Україні стартували передзамовлення на лінійку Galaxy Fold 8 та Flip 8 (фото: Samsung)
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Samsung представила нову серію складаних смартфонів, до якої увійшли базовий Galaxy Fold 8, преміальний Galaxy Fold 8 Ultra та компактний Galaxy Flip 8. Пристрої отримали оновлений дизайн, покращені камери та глибоку інтеграцію Galaxy AI.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Samsung Newsroom.

Технічні особливості

Розробники переглянули габарити та конструкцію шарнірів, застосувавши нову технологію Flex Titanium - поєднання титанового сплаву та спеціальної пластини для зменшення помітності згину й підвищення міцності екрана.

Ключові параметри та відмінності флагманів:

Galaxy Fold 8 Ultra отримав 8-дюймовий основний екран і 6,5-дюймовий зовнішній дисплей.

Модель оснащена процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, основною камерою на 200 МП, батареєю ємністю 5 000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки 45 Вт.

Товщина пристрою у розкладеному стані становить лише 4,1 мм, вага складає 215 г.

Galaxy Fold 8: базовий складаний смартфон важить 201 г, має 7,6-дюймовий внутрішній та 5,5-дюймовий зовнішній екрани.

Пристрій працює на чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, має подвійну 50-МП камеру та акумулятор на 4 800 мА·год.

Galaxy Flip 8: найтонший представник серії (6,1 мм у розкладеному стані, вага 180 г) з основним 6,9-дюймовим дисплеєм та 4,1-дюймовим зовнішнім екраном FlexWindow.

Модель працює на базі процесора Exynos 2600 і має акумулятор ємністю 4 300 мА·год.

Усі смартфони серії отримали захист від води за стандартом IP48, екрани з піковою яскравістю до 3 000 ніт та підтримку бездротової зарядки.

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Можливості Galaxy AI та безпека

Програмна частина серії зосереджена на оптимізації Galaxy AI для складаних форм-факторів.

Функції Now Brief та Now Nudge надають персоналізовану аналітику протягом дня й пропонують контекстні дії під час листування.

Глибока інтеграція з Gemini дозволяє автоматизувати робочі процеси у понад 40 застосунках.

Захист даних забезпечують архітектура Samsung Knox, Knox Vault та ізольований модуль Personal Data Engine.

Ціни в Україні

Передзамовлення на нову серію в Україні вже відкрито. Офіційні ціни на пристрої розподілилися так:

  • Galaxy Fold 8 Ultra: 90 999 грн (12/256 ГБ), 99 999 грн (12/512 ГБ) та 117 999 грн (16 ГБ/1 ТБ).
  • Galaxy Fold 8: 81 999 грн (12/256 ГБ), 90 999 грн (12/512 ГБ) та 108 999 грн (16 ГБ/1 ТБ).
  • Galaxy Flip 8: 55 999 грн (12/256 ГБ) та 64 999 грн (12/512 ГБ).

Покупці нових пристроїв також отримують 6 місяців безкоштовного доступу до підписки Google AI Pro з 5 ТБ хмарного сховища.

Своєю чергою, оновлений сервіс Smart Switch та сумісність Quick Share з AirDrop спростять перенесення даних і файлів із пристроїв на iOS.

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