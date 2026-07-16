Samsung готовит наибольшее изменение Fold: утечка раскрыла все отличия Ultra

Инсайдеры раскрыли новые подробности о серии Samsung Galaxy Fold 8. Южнокорейский техногигант впервые выпустит две модели - базовую и Ultra. Смартфоны будут отличаться камерами, дисплеем и набором функций.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Headlines .

Технические параметры базового Galaxy Fold 8

Базовая модель Galaxy Z Fold 8 будет ориентирована на компактность. Толщина устройства составит 4,5 мм в развернутом состоянии, а вес - 202 грамма. Аппарат получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP48.

Samsung разделит серию Fold на две модели с разными характеристиками (скриншот: Android Headlines)

Основные характеристики модели:

Экран: внутренний Dynamic AMOLED 2x на 7,6 дюйма (резолюция 2448 x 1848 пикселей, частота 120 Гц, соотношение сторон 4:3) и внешний на 5,5 дюйма (1972 x 1248 пикселей).

Процессор и память: чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти (16 ГБ в версии с накопителем на 1 ТБ) и встроенная память от 256 ГБ до 1 ТБ.

Камеры: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (сенсор ISOCELL GNG) и обновленная ультраширокоугольная камера на 50 Мп. Телеобъектив с 3-кратным приближением в этой версии отсутствует. Два фронтальных сенсора получили разрешение 10 Мп.

Аккумулятор: емкость увеличена до 4800 мАч по сравнению с 4400 мАч у предшественника. Мощность проводной зарядки выросла до 45 Вт.

По данным европейской базы EPREL, время автономной работы базовой версии будет достигать 49 часов.

Смартфон выйдет в цветах Graphite, Cream, Lavender, а также в эксклюзивном светло-зеленом оттенке Pistachio для фирменного интернет-магазина. Стартовая цена устройства в США составит 1899 долларов (в Европе - от 1999 евро).

Новые гибкие устройства Samsung прошли базу EPREL (скриншот: Android Headlines)

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Премиальная версия Galaxy Fold 8 Ultra

Прямым наследником прошлогодней модели станет версия Ultra с более широким соотношением сторон экрана 3:2 и усиленным металлическим корпусом с титановыми слоями под дисплеем.

Вес устройства составит 218 г, а толщина уменьшится до 4,1 мм.

Главные отличия версии Ultra:

Дисплей: увеличенный внутренний AMOLED-экран на 8 дюймов с разрешением 2504 x 2256 пикселей. Наружный вспомогательный дисплей имеет диагональ 6,5 дюйма.

Камеры: модель сохранит 200-мегапиксельную главную камеру, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и получит новую 50-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру.

Батарея: емкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Заявленная автономность в базе EPREL достигает 51 часа, однако ресурс батареи ограничен 1200 циклами подзарядки.

Аппарат будет работать на аналогичном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy и предлагается в конфигурациях оперативной памяти до 16 ГБ.

Цветовая гамма включает в себя Graphite, Cream, Violet Shadow, а также эксклюзивный вариант Green Shadow.

Стоимость версии Ultra в США будет стартовать от 2099 долларов (в Европе - от 2199 евро) . Официальная презентация новинок ожидается на ближайшем мероприятии Galaxy Unpacked.