Samsung может остаться без новой функции Android: что задумала Google

Google тестирует новую функцию резервного копирования данных для Android, позволяющую беспроводно хранить файлы на компьютере через Wi-Fi. В коде сервисов компании нашли примечание, что смартфоны Samsung могут не получить эту возможность.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Как работать автоматический бекап через Quick Share?

Согласно анализу кода последней версии Google Play Services новая система нацелена на то, чтобы упростить жизнь пользователям Android, которые не желают платить за облачные хранилища или дополнительные подписки.

Основные особенности новой системы копирования:

Локальная сохранность: все файлы копируются непосредственно на ПК пользователя, минуя облако и не тратя лимиты Google One.

Автоматический процесс: смартфон будет выполнять ежедневное резервное копирование фотографий, видео и даже аудиофайлов в фоновом режиме.

Простое подключение: для запуска бекапа достаточно, чтобы компьютер и телефон были включены, находились в одной беспроводной сети Wi-Fi и использовали одинаковую учетную запись Google.

Пользователь сможет самостоятельно выбирать, какие именно папки или типы мультимедиа подлежат автоматическому сохранению, а также запускать процесс вручную в любой момент через интерфейс Quick Share на Windows.

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Почему Samsung Galaxy оказался за бортом?

Наибольшей неожиданностью в интерфейсе будущей функции стала строчка в нижней части экрана: " Смартфоны Samsung не поддерживаются".

Поскольку южнокорейский гигант является крупнейшим производителем Android-устройств в мире, такое ограничение выглядит странно, учитывая тесное сотрудничество Google и Samsung по развитию самого бренда Quick Share.

Официальной причины отказа от поддержки пока нет, однако аналитики выделяют несколько возможных факторов:

Наличие собственного софта: Samsung уже предлагает пользователям программу Smart Switch, которая позволяет переносить данные и создавать резервные копии на компьютер. Также существует глубокая интеграция с Windows через фирменную службу синхронизации с ПК.

Проблема автоматизации. Smart Switch пока не поддерживает автоматический фоновый бекап по расписанию, что делало бы решение от Google более удобным.

Вероятна разработка собственного аналога. Существует вероятность, что Samsung готовит собственное обновление Smart Switch для автоматического копирования во избежание дублирования сервисов Google на своих смартфонах.

Теперь владельцам флагманов и моделей Galaxy придется и дальше использовать ручной бекап через Smart Switch или посторонние облачные сервисы.