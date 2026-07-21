Samsung бросает вызов Apple: зачем компании собственная кредитная карта
Samsung представила собственный платежный инструмент - кредитную карту Galaxy Card. Продукт предлагает систему выплаты вознаграждений за покупки. Анонс прошел накануне презентации Galaxy Unpacked.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samsung Newsroom.
Программа кэшбека и удобства для покупателей
Кредитная карта работает по принципу дифференцированного кэшбека. Наибольшую выгоду получат пользователи, регулярно покупающие технику и аксессуары южнокорейского бренда.
Структура вознаграждений предусматривает следующие категории:
5 процентов кэшбека - выплачивается за любые прямые покупки в фирменных розничных магазинах или на официальном сайте Samsung.
К примеру, приобретение базового сложного смартфона Galaxy Fold 7 стоимостью 1500 долларов принесет владельцу карты около 75 долларов в виде чистого вознаграждения.
3 процента кэшбека - начисляются за осуществление любых ежедневных оплат через сервис бесконтактных платежей Samsung Wallet.
2 процента кэшбека - возвращаются за регулярное списание средств на популярные стриминговые платформы и подписные сервисы.
1 процент кэшбека - действует на все остальные стандартные безналичные расчеты.
Кроме того, владельцы карты получат 20 процентов скидки на оформление и продление расширенной гарантии , а также на платформы лояльности Samsung VIP Advantage.
Для быстрого привлечения клиентов компания также предложила приветственный бонус: возврат 200 долларов на счет, если сумма покупок за первые 90 дней после открытия карты превысит 2000 долларов.
Контекст рынка
Официальный прием заявок на оформление Samsung Galaxy Card начнется 22 июля. Клиенты смогут подать запрос на выпуск карты в режиме онлайн или непосредственно в фирменных магазинах компании.
Старт продаж финансового продукта синхронизирован с проведением летней презентации Unpacked, где ожидается выход целой линейки новых сгибаемых смартфонов, умных часов и наушников, приобретение которых сразу позволит покупателям воспользоваться пятипроцентным кэшбеком.
К слову, Samsung - не первая крупная технологическая компания, выходящая на рынок банковских карт. Ранее собственную кредитную карту Apple Card запустила компания Apple, а торговый гигант Amazon долгое время предлагает клиентам брендированные платежные карты с бонусами за покупки внутри экосистемы.