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Samsung улучшила Galaxy A57, но есть нюанс: первые тесты разочаровали

17:32 17.07.2026 Пт
3 мин
Стоит ли покупать новый среднебюджетник?
aimg Ольга Завада
Samsung улучшила Galaxy A57, но есть нюанс: первые тесты разочаровали Изменения в новом поколении смартфона несущественны (фото: Getty Images)
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Samsung представила смартфон среднего класса Galaxy A57 5G. Новинка получила более тонкий корпус, защиту от воды и обновленную аппаратную платформу, однако первые обзоры указывают на более слабую автономность, посредственную камеру и более высокий ценник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NotebookCheck.

Материалы корпуса, параметры дисплея и защита IP68

Основные конструктивные изменения Galaxy A57 5G связаны с габаритами и защитными свойствами устройства.

Корпус смартфона стал тоньше и легче. Вместо пластиковых элементов производитель использовал алюминиевую рамку и защитное стекло Gorilla Glass Victus+

Аппарат получил сертификацию IP68, обеспечивающую полную защиту от пыли и влаги.

Дисплей новинки имеет следующие характеристики:

  • Диагональ AMOLED-матрицы составляет 6,7 дюйма.
  • Панель обеспечивает высокую яркость и точную цветопередачу в естественном режиме отображения.
  • Частота ШИМ (PWM) осталась на прежнем уровне 240 Гц.

Производительность Exynos 1680 и длительность поддержки ОС

Смартфон работает на базе нового фирменного процессора Exynos 1680. Чип демонстрирует стабильную работу под длительной нагрузкой и улучшенные показатели многоядерных тестов.

Со всем тем, мощности графического ядра недостаточно для требовательных игр - в большинстве современных проектов высокие настройки графики остаются заблокированными.

Устройство поддерживает современные беспроводные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0.

Главным преимуществом модели является срок поддержки: производитель обещает выпускать обновления ОС Android и патчи безопасности в течение 6 лет.

При этом инженерным компромиссом стал устаревший порт USB 2.0, который не поддерживает вывод видеосигнала через DisplayPort или подключение к док-станциям в режиме DeX.

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Работа камер и снижение показателей автономности

Основной модуль камеры имеет разрешение 50 Мп. Он обеспечивает детализированные снимки с естественным цветом, однако общее качество фотографий соответствует среднему сегменту и не демонстрирует прогресса.

Ультраширокоугольные и макромодули имеют базовые технические характеристики и также дают посредственный результат.

Наиболее критические изменения зафиксированы в энергоэффективности устройства:

Данные технических тестирований: несмотря на сохранение стандартной емкости аккумулятора в 5000 мАч, Galaxy A57 5G работает от одного заряда меньше прошлогоднего Galaxy A56.

В сравнительных тестах с конкурентами своего ценового класса смартфон показал самые низкие показатели автономности. Мощность проводной зарядки осталась прежней - до 45 Вт.

Учитывая рост стоимости до 450 долларов, незначительные изменения в производительности и ухудшении работы батареи, Galaxy A57 5G сложно назвать однозначно удачным обновлением линейки, невзирая на длительный жизненный цикл ПО.

В Украине смартфон можно купить в среднем за 25999 грн.

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