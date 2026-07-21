Samsung кидає виклик Apple: навіщо компанії власна кредитна картка
Samsung представила власний платіжний інструмент - кредитну картку Galaxy Card. Продукт пропонує систему виплати винагород за покупки. Анонс відбувся напередодні презентації Galaxy Unpacked.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Samsung Newsroom.
Програма кешбеку та вигоди для покупців
Кредитна картка працює за принципом диференційованого кешбеку. Найбільшу вигоду отримають користувачі, які регулярно купують техніку та аксесуари південнокорейського бренду.
Структура винагород передбачає наступні категорії:
5 відсотків кешбеку - виплачується за будь-які прямі покупки у фірмових роздрібних магазинах або на офіційному сайті Samsung.
Наприклад, придбання базового складного смартфона Galaxy Fold 7 вартістю 1500 доларів принесе власнику картки близько 75 доларів у вигляді чистої винагороди.
3 відсотки кешбеку - нараховуються за здійснення будь-яких щоденних оплат через сервіс безконтактних платежів Samsung Wallet.
2 відсотки кешбеку - повертаються за регулярне списання коштів на популярні стрімінгові платформи та передплатні сервіси.
1 відсоток кешбеку - діє на всі інші стандартні безготівкові розрахунки.
Крім того, власники картки отримають 20 відсотків знижки на оформлення та продовження розширеної гарантії, а також на платформи лояльності Samsung VIP Advantage.
Задля швидкого залучення клієнтів компанія також запропонувала вітальний бонус: повернення 200 доларів на рахунок, якщо сума покупок за перші 90 днів після відкриття картки перевищить 2000 доларів.
Контекст ринку
Офіційний прийом заявок на оформлення Samsung Galaxy Card розпочнеться 22 липня. Клієнти зможуть подати запит на випуск картки в режимі онлайн або безпосередньо у фірмових магазинах компанії.
Старт продажів фінансового продукту синхронізовано з проведенням літньої презентації Unpacked, де очікується вихід цілої лінійки нових складних смартфонів, розумних годинників та навушників, придбання яких одразу дозволить покупцям скористатися п'ятивідсотковим кешбеком.
До слова, Samsung - не перша велика технологічна компанія, яка виходить на ринок банківських карток. Раніше власну кредитну картку Apple Card запустила компанія Apple, а торговельний гігант Amazon тривалий час пропонує клієнтам брендовані платіжні картки з бонусами за покупки всередині екосистеми.