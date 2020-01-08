Західна розвідка назвала попередню версію авіакатастрофи в Ірані

Фото: авіакатастрофа в Ірані (aljazeera.com)

За даними Reuters, літак розбився через технічну несправність

Західна розвідка вважає, що літак компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який впав в Тегерані 8 січня, не був збитий ракетою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в службі безпеки Канади.

За попередньою версією літак розбився через технічну несправність.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

Згідно з міжнародним правом, катастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ будуть розслідувати влади Ірану. У той же час на сьогодні лише деякі країни мають технічні можливості для повного розслідування, а бортові самописці повинні бути розшифровані в спеціалізованій лабораторії.

РБК-Україна писало, чо Іран не передасть чорні ящики українського літака, який розбився біля Тегерана, компанії Boeing. Поки що невідомо, куди Іран відправить ящики, щоб проаналізувати їх дані. Розшифровка даних бортових самописців українського літака Boeing 737, який розбився в Тегерані, пройде в Ірані уповноваженими організаціями.