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Україна заборонила польоти до Ірану

Новини » Політика     08.01.2020 - 12:22
Україна заборонила польоти до Ірану
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Польоти до Ірану та через його територію забороняють з 9 січня

До з'ясування причини катастрофи літака МАУ в Ірані український уряд заборонив польоти до цієї країни. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до з'ясування причин трагедії прийнято рішення припинити роботу українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану.

"Як тільки будуть з'ясовані причини, рішення буде переглянуто", - зазначив Гончарук.

Він також підкреслив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.

"Ми повідомили, що українські фахівці будуть учасниками цих процесів... Ми вже провели необхідну підготовчу роботу. Наші фахівці на низькому старті: готові відправитися в Іран для того, щоб транспортувати рідних і близьких. Для того, щоб вивезти звідти тіла наших громадян і для того, щоб доставити туди наших експертів", - додав прем'єр.

Він також уточнив, що більшість пасажирів були іранцями. Також на борту перебували громадяни України, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії. Остаточні списки ще уточнюються. Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня.

Нагадаємо, раніше МЗС Швеції підтвердив загибель своїх громадян в авіакатастрофі в Ірані.

До цього були опубліковані імена 176 жертв катастрофи. Серед загиблих 11 громадян України.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофаОлексій Гончарук
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