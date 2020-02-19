Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Борт взяв курс на Казахстан, а звідти він вирушить до Китаю

З Києва відправився літак до китайського міста Ухань, звідки він проведе евакуацію українців та громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом. Про це передає РБК-Україна із посиланням на систему моніторингу авіаперельотів flightradar.

Планувалося, що літак вирушить о 2:50 ночі 19 лютого. Однак він відправився на 11 хвилин пізніше - о 3:01. Станом на 4:15 літак перебуває над Чорним морем і прямує до Казахстану в аеропорт Алмати. Звідти борт вирушить до Уханя.

Планується, що повернеться літак до України 20 лютого о 8 ранку. Рейсу PQ7301 авіакомпанії Sky Up доведеться подолати майже 7 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян із китайського міста Ухань, що стало епіцентром епідемії нового коронавірусу. Із цих місць будуть обрані найбільш відповідні для евакуації. Міністр не конкретизувала, про які саме місця йдеться.

Окрім своїх громадян, також евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.