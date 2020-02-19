Евакуація з Китаю: на борт літака не пустили чотирьох осіб

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Трьох українців і одну іноземку не пропустили на етапі огляду китайськими медиками

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на борт літака SkyUp, який виконує спеціальний рейс з китайського міста Уханя в Україну, сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

За його словами, трьох українців і одну іноземку не пропустили на етапі огляду китайськими медиками. Вони знаходяться в Ухані під наглядом китайських лікарів. Українські консули з ними на зв'язку.

Решти українців та іноземців ще раз перевірили українські медики, які супроводжують цей рейс.

"Евакуація проходить у штатному режимі. В уряду є чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак уже вилетів. Всі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції", - заявив Ляшко.

Серед евакуйованих - сім'я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти.

Нагадаємо, 19 лютого в 18:30 за київським часом з Китаю вилетів літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з провінції Ухань українцями.

Раніше повідомлялося, що український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створений подвійне кільце захисту.