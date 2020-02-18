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У МЗС повідомили, громадян яких країн Україна евакуює з Уханя

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 17:46
У МЗС повідомили, громадян яких країн Україна евакуює з Уханя
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна евакуює з Китаю громадян десяти країн, включаючи Україну

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць повідомив, громадян яких країн буде евакуювати Україна з китайського міста Ухань. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна евакуює з Китаю громадян десяти країн.

"Громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії", - зазначив Заєць.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна з Китаю 36 іноземців з країн, які звернулися з проханням допомогти евакуювати їх громадян.

Крім того, евакуйованих з Китаю українців візьмуть під цілодобову охорону.

Додамо, що літак з евакуйованими з Китаю українцями прилетить в Україну в четвер, 20 лютого. При цьому гендиректор авіакомпанії Євген Хайнацький повідомив, що в компанії відібрали три екіпажі, які будуть задіяні в рейсі, однак він буде максимально відокремлений від пасажирів.

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