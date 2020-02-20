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Евакуація з Уханя: літак змінив курс на Харків

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 08:16
Евакуація з Уханя: літак змінив курс на Харків
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Спочатку приліт очікувався в аеропорту "Бориспіль"

Український літак, який евакуює українських громадян та іноземців з китайського Уханя, змінив курс на Харків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Flightradar.

Наголошується, що на даний момент літак кружляє між Полтавою і Дніпром на підльоті до харківського аеропорту.

Спочатку очікувався приліт літака з Уханя в аеропорт "Бориспіль" в 8 ранку.

Евакуація з Уханя: літак змінив курс на Харків

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на борт літака SkyUp, який виконує спеціальний рейс з китайського міста Уханя в Україну, сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації. Трьох українців і одну іноземку не пропустили на етапі огляду китайськими медиками.

Також повідомлялося, що український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створений подвійне кільце захисту.

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