Саміт Трампа і Путіна: у Фінляндії озвучили вартість організації зустрічі

Більшу частину суми в розмірі 2,7 млн ​​євро сплатить МВС Фінляндії

У Фінляндії озвучили попередню вартість організації саміту глав США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна у Гельсінкі. Про це повідомляє місцеве видання Уle.fi.

Так, за попередньою інформацією, вартість становить мінімум чотири мільйони євро, підсумкову ж суму назвуть восени.

Повідомляється, що основні витрати візьме на себе МВС країни. Зокрема, міністерство оплатить 2,7 млн євро, з яких два мільйони витратили на посилену роботу поліції столиці, а решту грошей - на роботу Центральної кримінальної поліції, Поліції безпеки і Прикордонної служби.

Зазначено, що оплата співробітникам і срочникам Оборонних сил, які забезпечували охорону в понеділок, обійшлася в 400 тисяч євро. При цьому в розрахунках поки не врахована вартість використання винищувачів і військових вертольотів, а також кораблів військово-морського флоту.

Крім того, повідомляється, що сауна і роздача фінської полуниці і гороху акредитованим журналістам коштувала державній скарбниці Фінляндії десять тисяч євро.

У міністерстві внутрішніх справ Фінляндії відзначили, що в міжнародній політиці вже склалася практика, згідно з якою держава-організатор бере на себе витрати на проведення заходу. При цьому працює принцип взаємності, тобто витрати на прийом фінських державних осіб оплачує також приймаюча сторона.

Другий за величиною рахунок в розмірі близько 1-1,15 мільйона євро виставили міністерству закордонних справ. Так, найбільшу частину коштів витратили на оренду Палацу "Фінляндії" під прес-центр і організацію його роботи: охорону, забезпечення журналістів харчуванням і технічне оснащення.

"МЗС також сплатив частину аеропортових зборів і компенсував витрати на пересування президентів. Це коштувало 150 тисяч євро", - повідомив начальник прес-служби міністерства Веса Хяккінен.

Також зазначено, що Канцелярія фінського президента заплатить майже 250 тисяч євро, які пішли на розміщення делегації президента США в готелі Hilton Kalastajatorppa і самого Дональда Трампа в сусідньому гостьовому будинку, що належить державі, за забезпечення каналів зв'язку, організацію харчування і підготовку приміщень для переговорів.

При цьому найдешевше саміт обійшовся адміністрації Гельсінкі, яка витратила на ці цілі приблизно 200 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії Юхе Сіпіля повідомив, що організацію зустрічі американського та російського лідерів оплатив уряд країни.

Як писало РБК-Україна, в центрі Гельсінкі в день саміту перед зустріччю Путіна і Трампа пройшли акції протесту.