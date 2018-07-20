Саммит Трампа и Путина: в Финляндии озвучили стоимость организации встречи

Большую часть суммы в размере 2,7 млн евро оплатит МВД Финляндии

В Финляндии озвучили предварительную стоимость организации саммита глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Об этом сообщает местное издание Уle.fi.

Так, по предварительной информации, стоимость составляет минимум четыре миллиона евро, итоговую же сумму назовут осенью.

Сообщается, что основные расходы возьмет на себя МВД страны. В частности, министерство оплатит 2,7 млн евро, из которых два миллиона потратили на усиленную работу полиции столицы, а остальные деньги - на работу Центральной криминальной полиции, Полиции безопасности и Пограничной службы.

Указано, что оплата сотрудникам и срочникам Оборонительных сил, которые обеспечивали охрану в понедельник, обошлась в 400 тысяч евро. При этом в расчетах пока не учтена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

Кроме того, сообщается, что сауна и раздача финской клубники и гороха аккредитованным журналистам стоила государственной казне Финляндии десять тысяч евро.

В министерстве внутренних дел Финляндии отметили, что в международной политике уже сложилась практика, согласно которой государство-организатор берет на себя расходы на проведение мероприятия. При этом работает принцип взаимности, то есть расходы на прием финских государственных лиц оплачивает также принимающая сторона.

Второй по величине счет в размере около 1–1,15 миллиона евро выставили министерству иностранных дел. Так, наибольшую часть средств потратили на аренду Дворца "Финляндии" под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.

"МИД также оплатил часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов. Это стоило 150 тысяч евро", - сообщил начальник пресс-службы министерства Веса Хяккинен.

Также указано, что Канцелярия финского президента заплатит почти 250 тысяч евро, которые пошли на размещение делегации президента США в отеле Hilton Kalastajatorppa и самого Дональда Трампа в соседнем гостевом доме, принадлежащем государству, за обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.

При этом дешевле всего саммит обошелся администрации Хельсинки, которая потратила на эти цели примерно 200 тысяч евро.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Юхе Сипиля сообщил, что организацию встречи американского и российского лидеров оплатило правительство страны.

Как писало РБК-Украина, в центре Хельсинки в день саммита перед встречей Путина и Трампа прошли акции протеста.