В Хельсинки продолжаются акции перед встречей Трампа и Путина

Перед встречей Трампа и Путина активисты призывают их обеспечить соблюдение прав человека

Перед встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в центре Хельсинки (Финляндия) продолжаются акции протеста. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, акцию в парке Эспланады проводит международная правозащитная организация Amnesty International, которая призывает Трампа и Путина обеспечить соблюдение прав человека в своих странах. Кроме того, присутствующие протестуют против политики обоих президентов. Также присутствует баннер, который требует прекратить незаконную оккупацию Крыма. На месте проведения акции собрались около 2,5 тыс. человек, однако большинство из них туристы.

Акции перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 16 липня 2018 р.

Фото: акция в центре Хельсинки

Напомним, ранее Трамп заявлял, что отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией никогда не были хуже из-за многолетнего безрассудства предыдущего руководства США.