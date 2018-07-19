Финляндия оплатила встречу Трампа и Путина

Премьер Финляндии не уточнил сумму расходов на саммит

Премьер-министр Финляндии Юхе Сипиля заявил, что встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки оплатило правительство Финляндии, передает издание Yle.

Глава финского правительства не уточнил, о какой именно сумме идет речь.

"Расходы на саммит президентов США и России взял на себя Государственный совет (правительство Финляндии, - ред.)", - отмечает издание.

Премьер Финляндии считает, что саммит глав США и России только укрепил репутацию государства, а сами президенты выглядели довольными этой встречей.

Сипиля отметил, что приезд 1500 журналистов в столицу государства стоил сравнительно дешево с точки зрения улучшения имиджа Финляндии за рубежом.

Напомним, по сообщению местной полиции, в Хельсинки группа неустановленных лиц из 20 человек хотела захватить улицу Маннерхейминтие - одну из центральных улиц столицы.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Хельсинки в день саммита прошли акции протеста перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. На месте проведения акции собрались около 2500 человек, однако большинство составляли туристы. Активисты призвали Трампа и Путина обеспечить соблюдение прав человека в своих странах. Кроме того, активисты протестовали против политики обоих президентов.