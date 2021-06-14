Саміт G7, НП на Євро-2020, помер Григорій Чапкіс: новини за вихідні

Лідери "Великої сімки" завершили саміт в британському графстві Корнуоллі, помер відомий хореограф Григорій Чапкіс, під час матчу Євро-2020 проводили реанімацію на полі. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 12-13 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Клімат, COVID, Україна та Білорусь: головні заяви саміту G7

Лідери Британії, США, Німеччини, Франції, Японії, Канади, Італії та ЄС завершили цьогорічний саміт "Великої сімки" (G7) у британському Корнуоллі. У своєму фінальному комюніке глави держав G7 торкнулися низки питань, зокрема, не оминули й ситуацію в Україні.

Головні тези з фінального комюніке лідерів "Великої сімки" - в матеріалі РБК-Україна.

Україна програла Нідерландам, по ходу матчу відігравшись з 0:2

Збірна України програла Нідерландам у драматичному матчі на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка відігралася з 0: 2 у другому таймі, але не змогла втримати нічию.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Помер Григорій Чапкіс: чим він запам'ятався українцям

Григорій Чапкіс помер в Києві у віці 91 року. Смерть знаменитого танцюриста і хореографа наступила 13 червня 2021 року.

Легендарний балетмейстер, народний артист України, лауреат 3-х міжнародних конкурсів, багаторічний суддя шоу "Танці з зірками" 24 лютого відзначив 91 день народження.

Вакарчук розлучається з дружиною після 20 років шлюбу

Святослав Вакарчук розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою після 20 років спільного життя. Пара разом виховує дочку Діану, яка є падчеркою для лідера "Океан Ельзи" та екс-нардепа.

Про рішення розірвати стосунки Вакарчук повідомив 12 червня. Він також зазначив, що причини подібного рішення залишаються їх з Лялею особистою справою.

В поїзді "Рахів-Київ" помер пасажир, який вночі впав з верхньої полиці

В поїзді № 358 "Рахів-Київ" помер пасажир. Вночі він впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію - Фастів.

По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі, за словами залізничників, не було. При цьому повідомляється, що пасажир не скористався ременями безпеки, якими була облаштована його полиця.

Виявлено зміну основних симптомів COVID-19

Мутації коронавірусу призвели до зміни його основних симптомів. Про це заявляють вчені одного з найстаріших університетів Англії - Королівського коледжу Лондона. Як передає Mirror, вони вважають найбільш частими симптомами головний біль, нежить і біль в горлі.

Разом з тим Всесвітня організація охорони здоров'я поки вважає головними симптомами COVID - 19 лихоманку, сухий кашель і стомлюваність. Головний біль, закладеність носа і біль в горлі вважаються менш поширеними симптомами.

Матч Данії та Фінляндії переривали: Еріксену проводили реанімацію прямо на полі

Матч першого туру Євро - 2020 між Данією і Фінляндією був перерваний. Наприкінці першого тайму знепритомнів півзахисник Данії Крістіан Еріксен.

Футболіст впав біля бровки поля, поступово Зупинившись у бігу. І знепритомнів. Після цього медики тривалий час займалися Крістіаном і проводили реанімацію гравцеві на полі, включаючи непрямий масаж серця. У підсумку Еріксена відвезли зі стадіону до лікарні. Зараз він знаходиться в стабільному стані .

В той же день матч дограли. Фіни перемогли 1: 0, завдавши тільки один удар у площину воріт.

Дощі і грози: синоптики засмутили прогнозом на початок тижня

Погода в Україні сьогодні, 14 червня, порадує тільки любителів дощів. При цьому опади очікуються майже у всіх областях країни. Винятком буде Рівненська область, де температура повітря складе +17+19 градусів.