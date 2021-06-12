Матч Данії та Фінляндії перервали: Еріксену проводили реанімацію прямо на полі

Матч першого туру Євро - 2020 між Данією і Фінляндією був перерваний. Наприкінці першого тайму знепритомнів півзахисник Данії Крістіан Еріксен.

Футболіст впав біля бровки поля, поступово Зупинившись у бігу. І знепритомнів. Після цього медики тривалий час займалися Крістіаном і проводили реанімацію гравцеві на полі, включаючи непрямий масаж серця.

У підсумку Еріксена забрали з поля, але про його стан поки нічого невідомо. Перший тайм не був дограний і невідомо, чи буде матч дограний сьогодні зовсім.

UPD (20:08): Крістіана Еріксена відвезли зі стадіону в лікарню. А матч Данія-Фінляндія офіційно припинений, хоча диктор по стадіону попросив глядачів залишатися на своїх місцях.

Виявилося, що вже з поля футболіста відвозили, коли він повернувся до тями і в кисневій масці.

UPD (20:30): УЄФА заявив, що стан Еріксена стабілізовано, а підсумкове рішення по матчу буде опубліковано о 20:45.

Лікар збірної України В'ячеслав Попов в ефірі телеканалу "Футбол 1" розповів, що ситуація, яка трапилася з Еріксеном, могла статися в разі зупинки серця, оскільки медики на полі відразу почали дефібриляцію, а також у разі потрапляння тромбу в серце.