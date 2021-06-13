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Еріксен в стабільному стані після зупинки серця в матчі Данія-Фінляндія

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Копенгаген, Неділя 13 червня 2021 12:35
Еріксен в стабільному стані після зупинки серця в матчі Данія-Фінляндія Фото: Крістіан Еріксен (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знаходиться в стабільному стані після втрати свідомості і зупинки серця в матчі Євро-2020 з Фінляндією. Він залишається в лікарні для подальшого обстеження.

Про це повідомив Данський футбольний союз.

У заяві сказано, що футболіст передав вітання партнерам по команді і всім. Гравці ж отримують спеціальну психологічну допомогу після вчорашнього інциденту.

Ще вчора ЗМІ повідомляли, що Еріксен може розмовляти і дихати самостійно. Також він поспілкувався з гравцями своєї збірної через Інтернет і нібито попросив їх дограти матч.

Вчора матч Данія-Фінляндія був дограний після зупинки на 41-й хвилині. Фіни перемогли 1: 0, завдавши тільки один удар у площину воріт на противагу данцям, які постійно били по воротах гостей, а також не реалізували пенальті у другому таймі.

Нагадаємо, під час матчу Крістіан Еріксен впав біля бічної лінії на полі і втратив свідомість. До нього швидко підбігли лікарі, які визначили необхідність реанімації через дифібриляцію серця. Футболісту робили непрямий масаж серця. Через певний час Крістіана несли з поля і як з'ясувалося пізніше, вже тоді він був у свідомості.

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