Еріксен в стабільному стані після зупинки серця в матчі Данія-Фінляндія
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знаходиться в стабільному стані після втрати свідомості і зупинки серця в матчі Євро-2020 з Фінляндією. Він залишається в лікарні для подальшого обстеження.
Про це повідомив Данський футбольний союз.
У заяві сказано, що футболіст передав вітання партнерам по команді і всім. Гравці ж отримують спеціальну психологічну допомогу після вчорашнього інциденту.
Ще вчора ЗМІ повідомляли, що Еріксен може розмовляти і дихати самостійно. Також він поспілкувався з гравцями своєї збірної через Інтернет і нібито попросив їх дограти матч.
Вчора матч Данія-Фінляндія був дограний після зупинки на 41-й хвилині. Фіни перемогли 1: 0, завдавши тільки один удар у площину воріт на противагу данцям, які постійно били по воротах гостей, а також не реалізували пенальті у другому таймі.
Нагадаємо, під час матчу Крістіан Еріксен впав біля бічної лінії на полі і втратив свідомість. До нього швидко підбігли лікарі, які визначили необхідність реанімації через дифібриляцію серця. Футболісту робили непрямий масаж серця. Через певний час Крістіана несли з поля і як з'ясувалося пізніше, вже тоді він був у свідомості.