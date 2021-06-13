Еріксен в стабільному стані після зупинки серця в матчі Данія-Фінляндія

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знаходиться в стабільному стані після втрати свідомості і зупинки серця в матчі Євро-2020 з Фінляндією. Він залишається в лікарні для подальшого обстеження.

У заяві сказано, що футболіст передав вітання партнерам по команді і всім. Гравці ж отримують спеціальну психологічну допомогу після вчорашнього інциденту.

Ще вчора ЗМІ повідомляли, що Еріксен може розмовляти і дихати самостійно. Також він поспілкувався з гравцями своєї збірної через Інтернет і нібито попросив їх дограти матч.

Вчора матч Данія-Фінляндія був дограний після зупинки на 41-й хвилині. Фіни перемогли 1: 0, завдавши тільки один удар у площину воріт на противагу данцям, які постійно били по воротах гостей, а також не реалізували пенальті у другому таймі.