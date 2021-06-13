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Україна програла Нідерландам, по ходу матчу відігравшись з 0:2

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Амстердам, Неділя 13 червня 2021 23:53
Україна програла Нідерландам, по ходу матчу відігравшись з 0:2 Фото: збірна Нідерландів святкує гол (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна України програла Нідерландам у драматичному матчі на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка відігралася з 0: 2 у другому таймі, але не змогла втримати нічию.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Перший тайм почався жваво. Команди на швидкостях намагалися створити моменти біля чужих воріт. Далі темп впав, але Нідерланди регулярно погрожували воротам гостей. Георгій Бущан кілька разів врятував Україну від пропущених голів ще до перерви.

Всі голи залишилися на другий тайм. Нідерланди фактично дотиснули команду Андрія Шевченка. На 52-й хвилині відкрив рахунок Жоржиньо Вейналдум, а через сім хвилин подвоїв перевагу господарів Вут Вегхорст.

Далі ж Україна видала несподіваний камбек, виходячи з перебігу подій у матчі. Спочатку дальній удар виявився точним у Андрія Ярмоленка.

А на 79-й хвилині Роман Яремчук головою замкнув подачу від Руслана Малиновського зі штрафного.

Але утримати навіть цей результат не вдалося. Дензел Демфріс головою забив третій і переможний гол Нідерландів на 85-й хвилині. 3:2.

17 червня збірна України зіграє в Бухаресті проти Північної Македонії.

Нагадаємо, в першому матчі групи C, в якій грає збірна України, Австрія перемогла Північну Македонію з рахунком 3:1. Обидва матчі групи стали найрезультативнішими на турнірі досі.

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