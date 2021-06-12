ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В поїзді "Рахів-Київ" помер пасажир, який вночі впав з верхньої полиці

Новость на русском →
Субота 12 червня 2021 13:19
В поїзді "Рахів-Київ" помер пасажир, який вночі впав з верхньої полиці Фото: в поїзді помер пасажир, який впав з верхньої полиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В поїзді № 358 "Рахів-Київ" помер пасажир. Вночі він впав з верхньої полиці.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію - Фастів.

По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі, за словами залізничників, не було. При цьому повідомляється, що пасажир не скористався ременями безпеки, якими була облаштована його полиця.

Наразі обставини смерті чоловіка з'ясовує поліція разом із залізничниками.

Раніше повідомлялося, що двоє пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка - Київ влаштували стрілянину просто у вагоні, через що потяг затримувався приблизно на шість годин. Порушниками виявилися військовослужбовці.

Нагадаємо, в поїзді Ужгород-Одеса п'яний чоловік вступив у конфлікт з пасажирами, після чого влаштував бійку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Укрзалізниця преступления
NEWS
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами