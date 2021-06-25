Кулеба про звернення Євроради до Росії: реалістичний підхід замість незаслужених подарунків

Міністр вважає "незаслуженими подарунками" спроби запросити президента Володимира Путіна на саміт ЄС.

"Я вдячний Європейській раді за заклик до Російської Федерації взяти на себе цілковиту відповідальність за повне виконання Мінських домовленостей як ключову умову будь-якої суттєвої зміни політики ЄС щодо РФ. Це реалістичний підхід замість незаслужених подарунків", - зазначив Кулеба.

Глави держав та урядів ЄС в ніч на 25 червня ухвалили висновки Європейської ради по зовнішніх відносинах, які, зокрема, охоплюють бачення щодо подальших відносин між ЄС і Росією на основі п’яти керівних принципів, що були визначені у 2016 році.