RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Саммит "коалиции решительных" в Париже стартует встречей Зеленского, Макрона и американцев

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 января, посетит Париж, где примет участие в заседании "коалиции решительных" и встретится с французским коллегой Эмануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Отмечается, что президент Франции примет Владимира Зеленского и американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера накануне саммита "коалиции решительных", в котором примут участие 35 стран.

Цель саммита - продемонстрировать "сближение" американцев и европейцев в вопросах гарантий безопасности.

"Нам удалось осуществить этот акт сближения между Украиной, Европой и Америкой", - заявил один из советников Макрона.

Известно, что в саммите примут участие 35 стран, 27 из которых будут представлены главами государств или правительств, среди участников - премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Канады Марк Карни. Ожидается также присутствие лидеров НАТО и Евросоюза.

 

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что союзники Украины сегодня, 6 января, проведут встречу в Париже, чтобы максимально четко определить свой вклад в будущие гарантии безопасности для Киева в случае прекращения огня с Россией.

Ожидается, что договоренности должны успокоить Украину и создать основу для дальнейших политических решений в случае паузы в боевых действиях.

Встреча является частью более широких усилий по формированию единой позиции Украины, Европы и США, которую впоследствии могут представить российской стороне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронФранцияПариж