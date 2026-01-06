Саміт "коаліції рішучих" в Парижі стартуватиме зустріччю Зеленського, Макрона та американців

Зазначається, що президент Франції прийме Володимира Зеленського та американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера напередодні саміту "коаліції рішучих", в якому візьмуть участь 35 країн.

Мета саміту – продемонструвати "зближення" американців та європейців у питаннях гарантій безпеки.

"Нам вдалося здійснити цей акт зближення між Україною, Європою та Америкою", - заявив один із радників Макрона.

Відомо, що у саміті візьмуть участь 35 країн, 27 з яких будуть представлені главами держав або урядів, серед учасників – прем'єр Італії Джорджа Мелоні та глава уряду Канади Марк Карні. Очікується також присутність лідерів НАТО та Євросоюзу.

Що відомо про "коаліцію рішучих"

"Коаліція рішучих" – це об'єднання країн, які взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну у війні з Росією.

Ініціатива створення коаліції була офіційно оголошена 2 березня 2025 прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні.

Метою об'єднання є консолідація європейської підтримки України у повномасштабній війні з Росією, координація зусиль союзників на тлі нестабільної політики США.

Назва коаліції походить від заклику президента Чехії Петра Павела до створення "широкої коаліції рішучих" для протидії російській агресії. До коаліції входять країни Європейського Союзу, члени НАТО, а також держави поза цими блоками.