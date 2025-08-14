Трамп о встрече на Аляске: Путин не будет со мной шутить
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не станет с ним шутить во время личной встречи.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
У Трампа спросили, подготовил ли Путин к завтрашней встрече "сильную позицию".
В ответ президент рассказал, что, по его мнению, глава Кремля захочет заключить сделку.
"Я думаю, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы с куда большим желанием захватил всю Украину, но я президент, и он не собирается со мной шутить", - заверил Трамп.
Что Путин подготовил для Трампа
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 15 августа.
Американский лидер поставил перед собой цель организовать встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
По информации Центра противодействия дезинформации, в свою очередь Путин планирует в ходе встречи поделиться определенными "историческими материалами".
В частности, глава Кремля хочет убедить президента США, что Украина это якобы искусственное государство. Так он хочет оправдать свою полномасштабную войну.