Трамп о встрече на Аляске: Путин не будет со мной шутить

Вашингтон, Четверг 14 августа 2025 22:22
Трамп о встрече на Аляске: Путин не будет со мной шутить Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не станет с ним шутить во время личной встречи.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, подготовил ли Путин к завтрашней встрече "сильную позицию".

В ответ президент рассказал, что, по его мнению, глава Кремля захочет заключить сделку.

"Я думаю, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы с куда большим желанием захватил всю Украину, но я президент, и он не собирается со мной шутить", - заверил Трамп.

Что Путин подготовил для Трампа

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 15 августа.

Американский лидер поставил перед собой цель организовать встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации Центра противодействия дезинформации, в свою очередь Путин планирует в ходе встречи поделиться определенными "историческими материалами".

В частности, глава Кремля хочет убедить президента США, что Украина это якобы искусственное государство. Так он хочет оправдать свою полномасштабную войну.

