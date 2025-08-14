Трамп о встрече на Аляске: Путин не будет со мной шутить

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не станет с ним шутить во время личной встречи.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, подготовил ли Путин к завтрашней встрече "сильную позицию".

В ответ президент рассказал, что, по его мнению, глава Кремля захочет заключить сделку.

"Я думаю, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы с куда большим желанием захватил всю Украину, но я президент, и он не собирается со мной шутить", - заверил Трамп.