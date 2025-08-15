ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Саммит на Аляске: Киев настроен на мир, но не любой ценой, - посол ЕС в Украине

Пятница 15 августа 2025 00:29
UA EN RU
Саммит на Аляске: Киев настроен на мир, но не любой ценой, - посол ЕС в Украине Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Украина стремится завершить войну и установить мир, но не любой ценой. Президенту Дональду Трампу необходимо помнить это во время саммита на Аляске.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, написала 14 августа в своем Facebook посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Дипломат отметила, что пока мир с надеждой смотрит на саммит Трампа и Путина на Аляске с надеждой на перемирие, россияне продолжают "действовать, как всегда", то есть "убивать мирных жителей".

"Прошлой ночью на Херсонщине - семеро погибших, девять раненых и более 100 разрушенных домов. И когда спасатели вытаскивали тела погибших, российский дрон ударил снова, ранив трех человек", - отметила она.

Матернова отметила, что завтра в штате Аляска состоится саммит без представителей Украины и других европейских стран.

Однако, по ее мнению, Украина должна самостоятельно решать все экзистенциальные вопросы относительно своего будущего и завершения войны - с гарантиями безопасности от своих друзей и союзников, "иначе Путин ударит снова".

Дипломат подчеркнула, что "Украина стремится к миру - но не любой ценой".

"Искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра - во имя сегодняшних украинских жертв и всех других, кто погиб в результате российских атак", - заявила Матернова.

Саммит США и РФ на Аляске

В пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж (штат Аляска) состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Центральной темой переговоров станет прекращение огня и завершение войны между Украиной и Россией.

Трамп оценил в 25% шансы на провал встречи с российским лидером.

По итогам встречи на Аляске, запланировано проведение трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран.

В целом, Трамп не исключает быстрого наступления мира в случае успешных переговоров с Путиным и Зеленским.

В то же время, президент США убежден, что Путин не будет с ним шутить во время встречи на Аляске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия