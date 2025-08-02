Сами все разрушили: в ВСУ объяснили, почему россияне не могут закрепиться в Каменском

Отметим, 31 июля аналитики проекта DeepState обозначили Каменское в Запорожской области как якобы оккупированное россиянами. В ВСУ оперативно опровергли эту информацию - по словам военных, закрепиться в Каменском россиянам не удалось.

На днях мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал распоряжение усилить оборону возле населенного пункта Каменское в Запорожской области после активизации россиян.

Кроме этого, оккупанты "на кураже" попытались прорваться силами одной диверсионно-разведывательной группы в Степногорск неподалеку Каменского. Однако обратно не вернулся ни один россиянин.