Самі все зруйнували: в ЗСУ пояснили, чому росіяни не можуть закріпитися у Кам'янському

Зазначимо, 31 липня аналітики проєкту DeepState позначили Кам'янське у Запорізькій області як нібито окуповане росіянами. В ЗСУ оперативно спростували цю інформацію - за словами військових, закріпитися в Кам'янському росіянам не вдалося.

Днями ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський віддав розпорядження посилити оборону біля населеного пункту Кам’янське у Запорізькій області після активізації росіян.

Окрім цього, окупанти "на куражі" спробували прорватися силами однієї диверсійно-розвідувальної групи до Степногірська неподалік Кам'янського. Однак назад не повернувся жоден росіянин.