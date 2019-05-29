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Саакашвілі видали документи для повернення до України

Новини » Політика    29.05.2019 - 13:29
Саакашвілі видали документи для повернення до України
Фото: Михайло Саакашвілі в посольстві України в Польщі (facebook.com/SaakashviliMikheil)

Саакашвілі прилетить з посвідченням на повернення в Україну

Екс-глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну. Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, в будівлі посольства України у Варшаві йому видали посвідчення особи на повернення в Україну.

"А зараз до аеропорту і в Київ", - додав Саакашвілі.

 

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України. Відразу після цього колишній грузинський президент і екс-глава Одеської ОДА оголосив про намір повернутися до країни.

У той же час Саакашвілі заявив про відсутність політичних амбіцій.

Його позбавили українського громадянства в 2017 на тій підставі, що при його отриманні Саакашвілі надав недостовірну інформацію. При цьому тодішній президент Петро Порошенко зазначив, що він вчинив би так само і щодо будь-якого іншого громадянина України з такими ж порушеннями.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їх переслідування.

Луценко назвав Саакашвілі зрадником
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