Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Зеленський скасував указ Порошенка

Президент Володимир Зеленський виключив положення указу № 196 щодо втрати Михайлом Саакашвілі громадянства України. Про це йдеться на сайті президента.

В указі Зеленського говориться, "внести до указу президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб" зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України".

Зазначимо, Саакашвілі уже подякував Зеленському про повернення йому громадянства.

"Дякую президенту Зеленському. Слава Україні", - написав він в Facebook.

Нагадаємо, у 2017 році колишнього колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Тоді президент України Петро Порошенко розповів, чому позбавив громадянства Саакашвілі.

"Коли Державна міграційна служба надала в Комісію з питань громадянства документи, які свідчили про те, що при отриманні громадянства була подана недостовірна або сфальсифікована інформація, я повинен був діяти у відповідності з законом і Конституцією. Будь-які інші кроки були б злочинною бездіяльністю. Тому у відповідності з поданням ДМС і комісії я підписав указ", - заявив тоді Порошенко, відповідаючи на питання про позбавлення громадянства Саакашвілі.

При цьому, глава держави зазначив, що він вчинив би так само і по відношенню до будь-якого іншого громадянина України, в документах на одержання громадянства у якого були б знайдені фальсифікації або недостовірна інформація.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченко у припиненні їх кримінального переслідування.