Саакашвілі повертається в Україну: головне

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

Михайло Саакашвілі має намір 29 травня 2019 року повернутися в Україну. Це стало можливо завдяки указу президента, яким Володимир Зеленський повернув екс-голові Одеської облдержадміністрації громадянство, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Реакція на указ Зеленського про повернення громадянства Саакашвілі

Генпрокурор Юрій Луценко, відповідаючи на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини у Facebook про те, чи не змінилася позиція генпрокурора щодо отримання Саакашвілі грошей у Курченка і за звинуваченням у сприянні злочинному угрупованню, назвав Саакашвілі "зрадником". При цьому Луценко зазначив, що позиція не змінилася.

У Держприкордонслужбі повідомили, що підстав для недопуску Саакашвілі в Україну немає.

"Прикордонна служба буде виконувати законодавство України, в якому йдеться про те, що громадянина України не можуть не пропустити в Україну", - сказали в прес-службі.

Саакашвілі прилетить до Києва ввечері 29 травня

Як повідомила помічниця Саакашвілі Дарина Чиж у Facebook, Саакашвілі завтра, 29 травня, о 17:15 прилетить з Варшави (Польща) в Київ - аеропорт "Бориспіль".

Пізніше і сам Саакашвілі анонсував своє повернення.

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

Президент України Володимир Зеленський 28 травня підписав указ, яким повернув Саакашвілі українське громадянство. Саакашвілі у свою чергу подякував Зеленському за таке рішення. Крім того, у коментарі журналістам він зазначив, що не буде мстити Петру Порошенку і генпрокурору Юрію Луценку.

Опубліковано Mikheil Saakashvili Вівторок, 28 травня 2019 р.

Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі отримав українське громадянство у 2015 році, тоді ж на той момент президент України Петро Порошенко призначив його керівником Одеської облдержадміністрації. Саакашвілі очолював Одеську ОДА до 2016 року, після чого подав у відставку. Залишивши посаду керівника області Саакашвілі заснував партію "Рух нових сил".

У липні 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Своє рішення на той момент глава держави аргументував тим, що при отриманні громадянства Саакашвілі подав недостовірну інформацію, зокрема, Саакашвілі не вказав кримінальну справу, відкрита проти нього в Грузії.

Після цього Саакашвілі якийсь час знаходився в Європі, а 10 вересня 2017 року він повернувся в Україну. Саакашвілі перетнув український кордон з порушеннями, за що йому був виписаний штраф.

У лютому 2018 року Саакашвілі був затриманий у Києві, після чого його вивезли в Польщу - країну, з якої Саакашвілі в останній раз приїжджав в Україну. Після цього він заявив, що буде знаходитися в Європі і при можливості повернеться в Україну.

Саакашвілі кілька разів заявляв про намір повернутися в Україну. Зокрема, він анонсував свій приїзд до Києва 1 квітня (після першого туру президентських виборів). Однак, тоді Саакашвілі в Україну так і не приїхав.