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Саакашвили выдали документы для возвращения в Украину

Новости » Политика    29.05.2019 - 13:29
Саакашвили выдали документы для возвращения в Украину
Фото: Михаил Саакашвили в посольстве Украины в Польше (facebook.com/SaakashviliMikheil)

Саакашвили прилетит с удостоверением на возвращение в Украину

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, в здании посольства Украины в Варшаве ему выдали удостоверение личности на возвращение Украину.

"А сейчас в аэропорт и в Киев", - добавил Саакашвили.

 

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины. Сразу после этого бывший грузинский президент и экс-глава Одесской ОГА объявил о намерении вернуться в страну.

В то же время Саакашвили заявил об отсутствии политических амбиций.

Его лишили украинского гражданства в 2017 на том основании, что при его получении Саакашвили предоставил недостоверную информацию. Тогдашний президент Петр Порошенко отметил, он поступил бы так же и по отношению к любому другому гражданину Украины с такими же нарушениями.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их преследования.

Луценко назвал Саакашвили предателем
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