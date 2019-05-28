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Саакашвілі заявив про відсутність політичних амбіцій

Новини » Політика    28.05.2019 - 23:24
Саакашвілі заявив про відсутність політичних амбіцій
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Він додав, що вже "був на всіх посадах"

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що не має політичних амбіцій. Про це він сказав  в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він зазначив, що на всіх посадах він вже був і "не рветься" отримати якесь визначене крісло. 

"У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади", - сказав Саакашвілі.

Крім того, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що Міхеїл Саакашвілі не зможе потрапити до партійного списку партії на дострокових виборах  з причини тривалої відсутності в Україні. Він повинен був би прожити 5 років на території України.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відмінив указ Порошенка про позбавлення громадянства Михайла Саакашвілі. Саакашвілі, скоріше за все, прилетить в Україну завтра о 17:15.

РБК-Україна писало, що прикордонники пустять Саакашвілі в Україну, адже, згідно законодавству,  громадянина України не можуть не пропустити в Україну

 

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